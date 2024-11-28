С разных ракурсов: модель в купальнике продемонстрировала ягодицы потрясающих размеров

Грейси Бон любит свое тело таким, каково оно есть, и мотивирует своих подписниц делать так же.
Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха в теплых краях.
Грейси предстала перед камерой в сплошном ассиметричном черном купальнике с прозрачными вставками. Она с разных ракурсов продемонстрировала свои ягодицы, размеры которых ошеломляют.
Бон также похвасталась соблазнительным бюстом и тонкой талией. А еще показала растяжки и целлюлит, которых совсем не стесняется.
На некоторых фотографиях у модели был ее домашний любимец.
Напомним, ранее Грейс Бон в сексуальном черном купальнике с пикантным декольте и вырезами на талии прогулялась по пляжу.
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