С разрезами на груди: Лотти Мосс в пикантном наряде вышла в свет

С разрезами на груди: Лотти Мосс в пикантном наряде вышла в свет

23-летняя британская модель надела весьма пикантный аутфит на мероприятие в Лондоне.

Лотти Мосс, которая славится своей любовью к откровенным образам, в очередной раз появилась на публике в привлекательном аутфите. Младшая сестра Кейт Мосс посетила второй день соревнований ABB FIA Formula E Heineken London E-Prix на выставке ExCel Лондоне, которая состоялась 25 июля.

На публике звезда блистала в кожаном топе с пикантными вырезами на груди и ассиметричной черной юбке с одной плиссированной стороной и поясом на талии. К аутфиту модель подобрала черные туфли на высокой платформе и с россыпью страз и такую же небольшую сумку. Волосы распустила, сделала макияж с черными стрелками на веках, матовой бледно-розовой помадой накрасила губы и надела серьги-висюльки. Также у Лотти был сделан французский маникюр.

Лотти Мосс / Getty Images

В прошлый свой выход Мосс также блистала в топе, но только в белом и кружевном и очень короткой юбке с большим разрезом.

Лотти Мосс / Getty Images

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