С разрезом до бедра: Алессандра Амбросио в платье цвета металлик блистала на церемонии

41-летняя манекенщица надела платье в оттенке серебристый металлик, которое подчеркивало ее формы и было с разрезом до бедра. Алессандра подобрала к нему туфли-лодочки металлического цвета на каблуках и подобрала из аксессуаров несколько драгоценных браслетов, часы на запястье и сверкающие серьги с камнями.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

У Амбросио был красный маникюр, волосы она покрасила в более светлый оттенок и сделала волнистую укладку. Также красиво подчеркнула глаза и нанесла помаду на губы. Выглядела знаменитость потрясающе.

Напомним, недавно церемония Glamour Women of the Year Awards 2022 прошла в Лондоне. Среди звезд на дорожке нам особенно запомнился образ певицы и ведущей Эшли Робертс.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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