С разрезом до бедра: Алессандра Амбросио в платье цвета металлик блистала на церемонии

Бразильская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио посетила церемонию Glamour Women Of The Year Mexico & Latin America, которая состоялась 10 ноября в Мехико.
41-летняя манекенщица надела платье в оттенке серебристый металлик, которое подчеркивало ее формы и было с разрезом до бедра. Алессандра подобрала к нему туфли-лодочки металлического цвета на каблуках и подобрала из аксессуаров несколько драгоценных браслетов, часы на запястье и сверкающие серьги с камнями.
У Амбросио был красный маникюр, волосы она покрасила в более светлый оттенок и сделала волнистую укладку. Также красиво подчеркнула глаза и нанесла помаду на губы. Выглядела знаменитость потрясающе.
Напомним, недавно церемония Glamour Women of the Year Awards 2022 прошла в Лондоне. Среди звезд на дорожке нам особенно запомнился образ певицы и ведущей Эшли Робертс.
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