С разрезом до бедра: американская актриса в асимметричном платье показала стройные ноги

30-летняя Шейлин Вудли в наряде от Monot пришла на показ этого бренда.

Среди звездных красавиц на модном показе бренда Monot, состоявшемся в рамках Парижской недели моды, была американская актриса и модель Шейлин Вудли.

Она предстала на фэшн-ивенте в черном обтягивающем асимметричном платье от Monot с сексуальным высоким разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Шейлин Вудли / Фото: Getty Images

Наряд Шейлин скомбинировала с замшевыми туфлями на шпильках. Волосы она собрала в низкий хвост, сделала макияж с акцентом на длинных ресницах, украсила уши лаконичными золотыми серьгами, а пальцы – кольцами с камнями.

Напомним, а певица Doja Cat произвела фурор на показе Monot своим эпатажным образом. На ней было черное платье от Monot, состоящее из юбки миди и полосок на туловище, одна из которых прикрывала ее грудь. На руках звезды были нарисованы черные длинные перчатки, переходившие в длинные острые когти. Лицо певицы было разрисовано арт-маской бело-голубого цвета.

Doja Cat / Фото: Getty Images

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