С разрезом до бедра: американская телезвезда в изумрудном платье пришла на церемонию

59-летняя Луанн де Лессепс в вечернем наряде позировала перед фотографами.

Американская телезвезда Луанн де Лессепс посетила церемонию вручения премии God's Love We Deliver Golden Heart, которая состоялась в соборе Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке.

Для такого события она выбрала вечернее изумрудное платье с пайетками и одной бретелькой, в котором выглядела эффектно. Наряд имели высокий разрез до бедра, через который она демонстрировала ноги.

Луанн де Лессепс / Фото: Getty Images

Аутфит Лессепс дополнила серебряными босоножками на шпильках и черной сумкой, декорированной стразами.

Луанн сделала элегантную прическу, выпустив спереди пряди волос, и макияж с длинными ресницами и розовой помадой. Уши она украсила серебряными серьгами интересной формы с камнями, широким браслетом и кольцами.

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