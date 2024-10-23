С разрезом до бедра: американская телезвезда в изумрудном платье пришла на церемонию

59-летняя Луанн де Лессепс в вечернем наряде позировала перед фотографами.
Американская телезвезда Луанн де Лессепс посетила церемонию вручения премии God's Love We Deliver Golden Heart, которая состоялась в соборе Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке.
Для такого события она выбрала вечернее изумрудное платье с пайетками и одной бретелькой, в котором выглядела эффектно. Наряд имели высокий разрез до бедра, через который она демонстрировала ноги.
Аутфит Лессепс дополнила серебряными босоножками на шпильках и черной сумкой, декорированной стразами.
Луанн сделала элегантную прическу, выпустив спереди пряди волос, и макияж с длинными ресницами и розовой помадой. Уши она украсила серебряными серьгами интересной формы с камнями, широким браслетом и кольцами.
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