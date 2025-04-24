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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

С разрезом до бедра: Хайди Клум в элегантном наряде продемонстрировала стройные ноги

Хайди Клум – настоящая модница. Ее новый выход в очередной раз это подтверждает.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

В объективы папарацци Хайди Клум попала в районе Сохо в Нью-Йорке. Она была одета в элегантное ассиметричное черное платье макси с имитацией жакета. Наряд имел один рукав, лацкан с одной стороны и высокий разрез до бедра, через который модель похвасталась своими стройными ногами.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Аутфит Клум дополнила черными замшевыми босоножками на шпильках. У нее была укладка с мягкими локонами, макияж с помадой цвета пыльной розы и длинный светлый маникюр. Уши звезда украсила бриллиантовыми серьгами, шею – цепочкой с подвеской, а руки – золотыми кольцами.

Напомним, ранее Хайди Клум сходила в театр на мюзикл в гламурном комбинезоне с леопардовым принтом, кожаном пальто и леопардовых ботфортах.

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Дата публикации
Количество просмотров
15
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