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- Шоу-бизнес
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С разрезом до бедра: Хайди Клум в элегантном наряде продемонстрировала стройные ноги
Хайди Клум – настоящая модница. Ее новый выход в очередной раз это подтверждает.
В объективы папарацци Хайди Клум попала в районе Сохо в Нью-Йорке. Она была одета в элегантное ассиметричное черное платье макси с имитацией жакета. Наряд имел один рукав, лацкан с одной стороны и высокий разрез до бедра, через который модель похвасталась своими стройными ногами.
Аутфит Клум дополнила черными замшевыми босоножками на шпильках. У нее была укладка с мягкими локонами, макияж с помадой цвета пыльной розы и длинный светлый маникюр. Уши звезда украсила бриллиантовыми серьгами, шею – цепочкой с подвеской, а руки – золотыми кольцами.
Напомним, ранее Хайди Клум сходила в театр на мюзикл в гламурном комбинезоне с леопардовым принтом, кожаном пальто и леопардовых ботфортах.