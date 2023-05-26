С разрезом до бедра: Сара Сампайо в красивом луке посетила благотворительный вечер

Сара Сампайо стала гостьей мероприятия благотворительного фонда amfAR Cinema Against AIDS в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на юге Франции.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Перед камерами модель появилась в нежно-голубом платье со шлейкой на одно плечо, открытым декольте и высоким разрезом на подоле. К наряду подобрала босоножки на платформе и каблуках в оттенке металлик.

Образ Сампайо дополнила элегантным бриллиантовым колье на шее, серебряными серьгами-подвесками, подходящим браслетом и серебряными кольцами. Свои темные локоны девушка уложила в высокий хвост, ниспадающий каскадом на спину и плечи. И завершила свой ансамбль безупречной палитрой макияжа.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

На этом же мероприятии блистала и Ева Лонгория, которая вышла на дорожку в черном полупрозрачном платье, продемонстрировав свою эффектную фигуру.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

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