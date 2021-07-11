С разрезом до бедра: Ванесса Паради в платье Chanel блистала на дорожке в Каннах

С разрезом до бедра: Ванесса Паради в платье Chanel блистала на дорожке в Каннах

Французская актриса посетила пятый день Каннского кинофестиваля.

Во время фотоколла днем 48-летняя Паради появилась перед камерами в платье-миди в цветочный принт, которое украшало глубокое декольте и складки. Под платье актриса подобрала украшения на длинной цепочке, а также красные замшевые босоножки.

Ванесса Паради / Associated Press

А вечером на красную дорожку актриса вышла в струящемся платье сиреневого цвета от Chanel с высоким разрезом на бедре и цветочным орнаментом. К платью Ванесса подобрала черные туфли-лодочки на каблуках и серьги-висюльки с россыпью драгоценных камней. Волосы распустила и выровняла.

Ванесса Паради / Associated Press

Бывшая жена Джонни Деппа посетила премьеру фильма "Peaceful" на 74-м международном кинофестивале в Каннах.

Ванесса Паради / Associated Press

Читайте также: Все новости о 74-м Каннском кинофестивале

Ретро-фотографии звезд на Каннском кинофестивале (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку