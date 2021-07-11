С разрезом до бедра: Ванесса Паради в платье Chanel блистала на дорожке в Каннах

Французская актриса посетила пятый день Каннского кинофестиваля.
Во время фотоколла днем 48-летняя Паради появилась перед камерами в платье-миди в цветочный принт, которое украшало глубокое декольте и складки. Под платье актриса подобрала украшения на длинной цепочке, а также красные замшевые босоножки.
А вечером на красную дорожку актриса вышла в струящемся платье сиреневого цвета от Chanel с высоким разрезом на бедре и цветочным орнаментом. К платью Ванесса подобрала черные туфли-лодочки на каблуках и серьги-висюльки с россыпью драгоценных камней. Волосы распустила и выровняла.
Бывшая жена Джонни Деппа посетила премьеру фильма "Peaceful" на 74-м международном кинофестивале в Каннах.
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