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- Шоу-бизнес
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С разрезом до талии: олимпийская чемпионка надела провокационное платье на церемонию в Голливуде
Американская горнолыжница Линдси Вонн, которая является олимпийской чемпионкой 2010 года, посетила церемонию вручения премии ESPY Awards 2025 в театре «Долби» в Голливуде.
Спортсменка вышла на красную дорожку в сногсшибательном платье бордового цвета от бренда Elisabetta Franchi. Ее платье бюстье было украшено складками ткани и невероятно высоким разрезом на юбке, который доставал до талии и демонстрировал не только ноги Линдси, но и ее нижнее белье, которое было в таком же цвете.
Образ она дополнила украшениями от ювелирного бренда David Webb, босоножками на высоких каблуках из замши, черным клатчем и золотыми часами. Волосы Линдси были уложены на один бок в «мокрую» укладку.
Также церемонию ESPY Awards 2025 посетила певица Сиара с мужем. Артистка носила бежевое платье со стразами и открытыми плечами.