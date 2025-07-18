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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1096
Время на прочтение
1 мин

С разрезом до талии: олимпийская чемпионка надела провокационное платье на церемонию в Голливуде

Американская горнолыжница Линдси Вонн, которая является олимпийской чемпионкой 2010 года, посетила церемонию вручения премии ESPY Awards 2025 в театре «Долби» в Голливуде.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Линдси Вонн

Линдси Вонн / © Associated Press

Спортсменка вышла на красную дорожку в сногсшибательном платье бордового цвета от бренда Elisabetta Franchi. Ее платье бюстье было украшено складками ткани и невероятно высоким разрезом на юбке, который доставал до талии и демонстрировал не только ноги Линдси, но и ее нижнее белье, которое было в таком же цвете.

Образ она дополнила украшениями от ювелирного бренда David Webb, босоножками на высоких каблуках из замши, черным клатчем и золотыми часами. Волосы Линдси были уложены на один бок в «мокрую» укладку.

Линдси Вонн / © Associated Press

Линдси Вонн / © Associated Press

Также церемонию ESPY Awards 2025 посетила певица Сиара с мужем. Артистка носила бежевое платье со стразами и открытыми плечами.

Сиара / © Associated Press

Сиара / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
1096
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