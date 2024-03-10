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С разрезом и серебряным пером: Ева Лонгория очаровала публику эффектным черным платьем на красной дорожке

С разрезом и серебряным пером: Ева Лонгория очаровала публику эффектным черным платьем на красной дорожке

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Известная актриса подчеркнула ноги платье с оригинальной юбкой.

48-летняя актриса Ева Лонгория посетила 22-ю ежегодную вечеринку MPTF Night Before в Fox Studio Lot, которая состоялась 9 марта 2024 года в Лос-Анджелесе.

Звезда вышла к фотографам в потрясающем наряде черного цвета - обтягивающем платье-водолазке с длинными рукавами и юбкой, которую украшал длинный разрез. Также на бедрах у платья были элегантные складки, которые придавали образе женственности, и огромное украшение в виде серебряного пера.

Образ Евы дополнили украшения с бриллиантами, нюдовый маникюр и гламурные туфли со стразами на ремешках. На лице у актрисы был очень яркий макияж, а волосы она уложила в высокую прическу.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Днем ранее Ева также появилась среди гостей 17-й ежегодной вечеринки в честь женщин-номинантов на премию "Оскар", которая также состоялась в Лос-Анджелесе. Тогда перед камерами звезда позировала в луке от бренда Stella McCartney, который состоял из черного брючного костюма-смокинга и элегантного корсете бежевого цвета, который застегивался спереди на крючки.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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