С разрезом на бедре и необычными украшениями: Аня Рубик позировала на красной дорожке

С разрезом на бедре и необычными украшениями: Аня Рубик позировала на красной дорожке

Знаменитость позировала перед фотографами в красивом платье от французского бренда.

Польская топ-модель и активистка Аня Рубик стала вчера одной из гостей 74-го Каннского кинофестиваля и посетила премьеру франко-голландской картины "Искушение". На красной дорожке модель появилась в черном обтягивающем платье на одно плече от Saint Laurent. Наряд был хоть и лаконичным, но имел эффектные вырезы на талии и бедре, а также платье украшал разрез сбоку, который открывал роскошные ноги модели.

Аня Рубик / Associated Press

Дополнила свой вечерний аутфит Аня черными босоножками и интересными украшениями от Boucheron на шее и незамкнутым браслетом на руке, которые были выполнены в виде стрелы.

Аня Рубик / Associated Press

Также фильм "Искушение" вчера посмотрели модель Изабель Гулар и актриса Мэгги Джилленхол.

Изабель Гулар / Associated Press

Мэгги Джилленхол / Associated Press

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