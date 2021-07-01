С разрезом на бедре и смелым декольте: Кендалл Дженнер сфотографировали во Франции

Модель заметили в эффектном образе.
Во Франции, недалеко от центра Парижа, состоялся очередной модный показ. На этот раз свою новую коллекцию демонстрировал публике бренд Jacquemus. Мероприятие проходило на киностудии Cité du Cinéma, а одной из тех, кто его посетил, стала младшая сестра Ким Кардашьян - 25-летняя Кендалл Дженнер.
Девушка попала под прицел папарацци в довольно эффектном образе, ведь сочетала черную юбку с высоким разрезом и топ с декольте от Jacquemus, черную сумку от Advene, золотые серьги от бренда Agmes, солнцезащитные очки в ретро-оправе от Dmy by Dmy Valentina. Завершили этот лук черные лакированные сапоги.
Также Кендалл дефилировала на подиуме. Девушка продемонстрировала несколько эффектных моделей из новой коллекции бренда, среди которых был трендовый топ на цепочке.
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