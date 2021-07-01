С разрезом на бедре и смелым декольте: Кендалл Дженнер сфотографировали во Франции

С разрезом на бедре и смелым декольте: Кендалл Дженнер сфотографировали во Франции

Модель заметили в эффектном образе.

Во Франции, недалеко от центра Парижа, состоялся очередной модный показ. На этот раз свою новую коллекцию демонстрировал публике бренд Jacquemus. Мероприятие проходило на киностудии Cité du Cinéma, а одной из тех, кто его посетил, стала младшая сестра Ким Кардашьян - 25-летняя Кендалл Дженнер.

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Девушка попала под прицел папарацци в довольно эффектном образе, ведь сочетала черную юбку с высоким разрезом и топ с декольте от Jacquemus, черную сумку от Advene, золотые серьги от бренда Agmes, солнцезащитные очки в ретро-оправе от Dmy by Dmy Valentina. Завершили этот лук черные лакированные сапоги.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Также Кендалл дефилировала на подиуме. Девушка продемонстрировала несколько эффектных моделей из новой коллекции бренда, среди которых был трендовый топ на цепочке.

Кендалл Дженнер / Getty Images

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Образы Кендалл Дженнер (16 фото)

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