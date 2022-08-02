Из рехаба на вечеринку: Лотти Мосс вернулась к светской жизни Лондона

Лотти Мосс пережила непростой период реабилитации в рехабе, но уже вернулась к светской жизни Лондона.

На днях сводную сестру Кейт Мосс сфотографировали папарацци как раз тогда, когда модель направлялась на вечеринку в честь десятилетия бренда изысканных сладостей Candy Kittens.

Одета 24-летняя Лотти была в прозрачный белый кардиган, из-под которого виднелся белый бюстгальтер, и широкие джинсы с большими накладными карманами, а обута - в остроносые сапоги из кожи крокодила.

Аутфит Мосс дополнила массивной цепью на шее с большим крестом и такими же серьгами, многочисленными кольцами на пальцах, а также сделала макияж с акцентом на глаза и уложила волосы. На плече у Лотти была большая сумка.

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Лотти Мосс публично рассказала о своих зависимостях, а ее отец Питер Мосс, который также является отцом Кейт Мосс, подтвердил, что его младшая дочь проходила курс лечения от наркотической зависимости.

Читайте также: