С ремнем-руками в викторианском стиле: актриса очаровала оригинальным аксессуаром на красной дорожке

Британская актриса Нелл Тайгер Фри посетила премьеру фильма ужасов "Первый Омен", в котором сыграла главную роль.

Нелл Тайгер Фри / Фото: Associated Press

Девушка выбрала для красной дорожки интересный наряд, хотя и простой, поскольку на ней было однотонной длинное черное платье с рукавами и круглым вырезом.

Однако единственным украшением в этом наряде был ремень на талии актрисы, но он был не обычным, а в викторианском стиле - в виде больших золотых рук, которые прикасаются друг к другу.

Нелл Тайгер Фри / Фото: Associated Press

Такой аксессуар был популярен во времена королевы Виктории, однако в современную моду вернулся благодаря знаменитому итальянскому модельеру Эльзе Скиапарелли, находившейся под сильным влиянием сюрреалистического направления в искусстве. В ее коллекции осень-зима 1934 года миниатюрные руки использовались в качестве пряжек ремней, застежек для сумок и пуговиц пальто, плащей и курток. Также к этой эстетике прибегала и Виктория Бекхэм, создавшая для своей коллекции 2020 года Victoria Beckham ремни с руками.

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