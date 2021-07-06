С роскошной гривой седых волос и черным педикюром: эффектный выход 63-летней Энди Макдауэлл в Каннах

С роскошной гривой седых волос и черным педикюром: эффектный выход 63-летней Энди Макдауэлл в Каннах

Актриса продемонстрировала незабываемый образ на красной дорожке кинофестиваля.

Сегодня, 6 июня в Каннах стартует 74-й международный кинофестиваль. На красную дорожку открытия выходят кинозвезды, модели и светские львицы.

Энди Макдауэлл в Каннах / Associated Press

Наше внимание привлекла великолепная Энди Макдауэлл. Актриса вышла в красивом мятном платье с высоким разрезом сзади и лифом, расшитым пайетками и украшенном бисерной бахромой. Свой наряд она дополнила изящными серебряными босоножками из тонких ремешков и белым клатчем.

Энди Макдауэлл в Каннах / Associated Press

Ногти на руках и ногах Энди были покрыты черным лаком. Не менее эффектно смотрелась и прическа звезды. Свои роскошные волнистые волосы, покрашенные довольно необычно, так, что была видна седина, она оставила распущенными.

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