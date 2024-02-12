С роскошной объемной прической: Блейк Лайвли в стильном спортивном образе посетила Супербоул

11 февраля в Америке на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе состоялось одно из главных спортивных событий страны - борьба за Суперкубок. В этот раз на поле встретились команды "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".

В VIP-ложе вместе с певицей Тейлор Свифт была замечена ее подруга - актриса Блейк Лайвли. Обе знаменитости пришли поддержать во время футбольного матча Трэвис Келси - бойфренда Свифт, который играл за команду "Канзас-Сити Чифс".

Но если Тейлор оделась во все черное, сочетав джинсы с разрезами и стразами от бренда Area и корсетный топ Dion, то Блейк отдала предпочтение более яркому луку.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Актриса надела красный спортивный костюм из коллаборации Adidas x Balenciaga, а также белый топ в рубчик.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Также Блейк надела множество разных украшений от Tiffany & Co., сделала стильный макияж и объемную прическу с локонами.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

В перерыве в этот раз выступили рэпер Ашер, Алиша Кис, Lil Jon, Ludacris, Will.i.am и Her.

Читайте также: