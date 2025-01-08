С роскошным декольте: актриса Эйса Гонсалес продемонстрировала эффектный наряд

34-летняя мексиканская актриса Эйса Гонсалес в преддверии вручения премии "Золотой глобус" посетила специальное мероприятие - вечеринку журнала W Magazin.

На этом гламурном мероприятии она появилась в роскошном белом платье от Christopher Esber с внушительным декольте, складками, плиссировкой и драпировками.

Декольте ее платья было украшено петлями и черными пуговицами, юбка была асимметричной, а рукав выполнен в креативном дизайне с напуском. Наряд актриса носила в сочетании с черными босоножками и лаконичным колье на шее.

Эйса Гонсалес / Фото: Getty Images

На следующий день Эйса появилась среди гостей "Золотого глобуса" и оделась под цвет статуэтки, ведь выбрала элегантное золотое платье от Gucci.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Платье было лаконичного силуэта, расшито пайетками и украшено камнями. Спина у него была открытой.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Золотой цвет стал одним из трендов мероприятия, поскольку его выбрали многие звезды. Одним из самых обсуждаемых платьев в этом оттенке стал наряд актрисы Кейт Бланшетт от Louis Vuitton, поскольку она переделала его и надела повторно.

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