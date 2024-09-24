С роскошным декольте и разрезом: Ева Лонгория посетила Париж и вышла на подиум

Ева Лонгория, которую мноие знаю по сериалу "Отчаянные домохозяйки", приняла участие в звездном показе косметического бренда L'Oreal.

Это ежегодное мероприятие и таким образом косметический бренд привлекает внимание к своим продуктам. Знаменитые участницы мероприятия обычно выходят на подиум в нарядах именитых брендов.

В этом году на подиум Лонгория вышла в белом платье от бренда Lever Couture, основанного украинкой Лесей Верлингьери, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Штаб-квартира бренда тоже базируется в Калифорнии.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

У платья Евы было очень глубокое декольте, которое подчеркивало грудь, а также высокий разрез на юбке.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Носила наряд звезда с серебристыми босоножками и роскошными украшениями.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

На сцене также появилась модель и актриса Кара Делевинь в красном наряде. Она поприветствовала публику вместе с Евой держась за руки.

Ева Лонгория и Кара Делевинь / Фото: Associated Press

В этом мероприятии от L'Oreal Лонгория принимает участие уже несколько лет подряд. Ранее она демонстрировала на подиуме наряды с перьями.

Ева лонгория в 2023 году / Фото: Associated Press

Ева Лонгория в 2022 году / Фото: Associated Press

Читайте также:

Ева Лонгория в красивых платьях (41 фото)