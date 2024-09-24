С роскошным декольте и разрезом: Ева Лонгория посетила Париж и вышла на подиум

Американская актриса выглядела сногсшибательно и гламурно.
Ева Лонгория, которую мноие знаю по сериалу "Отчаянные домохозяйки", приняла участие в звездном показе косметического бренда L'Oreal.
Это ежегодное мероприятие и таким образом косметический бренд привлекает внимание к своим продуктам. Знаменитые участницы мероприятия обычно выходят на подиум в нарядах именитых брендов.
В этом году на подиум Лонгория вышла в белом платье от бренда Lever Couture, основанного украинкой Лесей Верлингьери, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Штаб-квартира бренда тоже базируется в Калифорнии.
У платья Евы было очень глубокое декольте, которое подчеркивало грудь, а также высокий разрез на юбке.
Носила наряд звезда с серебристыми босоножками и роскошными украшениями.
На сцене также появилась модель и актриса Кара Делевинь в красном наряде. Она поприветствовала публику вместе с Евой держась за руки.
В этом мероприятии от L'Oreal Лонгория принимает участие уже несколько лет подряд. Ранее она демонстрировала на подиуме наряды с перьями.
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