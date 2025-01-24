С роскошными седыми локонами: 66-летняя Энди Макдауэлл посетила мероприятие в Нью-Йорке

Звезда фильма "День сурка" - 66-летняя актриса Энди Макдауэлл - посетила мероприятие Clips and Conversation с актерским составом сериала "Путь домой" в Нью-Йорке. К фотографам она вышла в наряде лаконичного цвета овсянки - это был стильный брючный классический костюм с жакетом и свободными брюками.

С костюмом Энди надела светло-бежевый топ с драпировкой на груди, а также белые туфли с золотыми деталями.

Главным украшением образа актрисы опять стала ее прическа - объемная и с седыми локонами.

Энди Макдауэлл / Фото: Getty Images

Напомним, что Энди Макдауэлл отказалась от окрашивания волос в пользу седины, поскольку устала стараться выглядеть молодо: "Я хочу быть старой. Я устала пытаться быть молодой. Я не хочу быть молодой. Я уже была молодой. И была женщиной в возрасте, которая пытается быть молодой, прилагая для этого усилия. Много усилий. Я просто не могу поддерживать этот фарс", - сказала она.

А вот наряды подобного светлого оттенка она очень любит. Актриса также была замечена в бежевом платье с напуском на мероприятии бренда L'Oréal, которое проводилось в Калифорнии. С ней тогда также была позировали 79-летняя актриса Хелен Миррен и модель Кара Делевинь.

Кара Делевинь, Хелен Миррен, Эль Феннинг, Энди Макдауэлл и Эйджа Наоми Кинг / Фото: Getty Images

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