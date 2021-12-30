С роскошными украшениями и в платье с пикантным декольте: Екатерина Бужинская подвела итоги года

С роскошными украшениями и в платье с пикантным декольте: Екатерина Бужинская подвела итоги года

Певица продемонстрировала новый красивый аутфит.

Екатерина Бужинская опубликовала новый снимок в Instagram, на котором предстала в красивом нежном образе. На певице было светлое платье с блестками, длинными рукавами и пикантным декольте.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Звезда сделала себе прическу с локонами, вечерний макияж и завершила лук роскошными украшениями на шее, руке и ушах.

В посте Катя подвела итоги своего 2021 года.

"Год был непростой. За этот год я много раз разочаровалась в людях, которые работали у меня долгий срок. Мне приходилось "ломать" и менять свои планы через эти обстоятельства. Но я надеюсь на лучшее и в новом году меня будут окружать только "мои" люди.

С творчеством тоже было непросто. Не было настроения творить, наверное, из-за накопившейся усталости. Но я уверена, что тот хит, который я ищу, обязательно найду в 2022 году и мы все зажжем.

А еще я, как "ярый путешественник" очень скучала по путешествиям. В этом году их было необычно мало (обстоятельства не разрешили). Но все же было несколько ярких поездок: в Грецию с мужем и детьми и на мой день рождения в Грузию, где меня поздравил Вахтанг Кикабидзе — человек с большой буквы", — рассказала певица.

Она также добавила, что хороших моментов все же было гораздо больше. Екатерина вместе с командой объездила Украину с концертами, встречалась со своими поклонниками.

Также она снялась во многих фотосессиях.

"Десятки украинских брендов, которых я люблю и ценю, стали мне очень близки. Было много неожиданных для меня премий и награждений. Я благодарю Бога за все моменты: и хорошие, и не совсем! Каждый стал для меня уроком. Моя бабушка когда-то говорила: "Посмотри на того, кому хуже, и тебе станет гораздо легче!"

Я желаю каждому из вас счастья, здоровья, любви, довольства, радостной жизни! Пусть 2022 год станет для вас точкой отсчета лучшей жизни! Проведем с улыбкой этот год и встретим новый, еще лучше! С Богом", — подытожила Бужинская.

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