С розами на груди: красивая Рози Хантингтон-Уайтли на страницах глянца

Модель снялась для турецкого журнала.
36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – стала главной звездой нового выпуска Vogue Türkiye. На обложке журнала модель появилась в красивом наряде от Valentino с крупной розой на плече и с макияжем no makeup.
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Вообще, все образы Рози для съемки были от Valentino – она примерила красивые платья с объемными тканевыми розами, а также цветами, расшитыми кристаллами.
Звезда не упустила возможности продемонстрировать свой плоский живот.
Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли так же блеснула накачанным прессом на Неделе моды в Париже. Она стала гостьей фэшн-шоу Valentino Haute Couture весна-лето 2024.
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