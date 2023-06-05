Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С розами на груди: победительница "Холостяка-12" показала фигуру в розовом бикини

Дата публикации
Просмотры
150
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С розами на груди: победительница "Холостяка-12" показала фигуру в розовом бикини

Екатерина Лозовицкая отдыхает на острове Тенерифе/instagram.com/kateryna_lozovytska/

Девушка улетела на Канарские острова.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – модель Екатерина Лозовицкая – отправилась со своими родителями на остров Тенерифе и уже успела опубликовать много фотографий оттуда.

Екатерина Лозовицкая/instagram.com/kateryna_lozovytska/ / ©
Екатерина Лозовицкая/instagram.com/kateryna_lozovytska/

Так, в Instagram Stories девушка показала, как отдыхала на пляже с черным вулканическим песком. Она позировала в розовом бикини с розами на груди и в черных солнцезащитных очках.

Екатерина Лозовицкая/instagram.com/kateryna_lozovytska/ / ©
Екатерина Лозовицкая/instagram.com/kateryna_lozovytska/
Екатерина Лозовицкая/instagram.com/kateryna_lozovytska/ / ©
Екатерина Лозовицкая/instagram.com/kateryna_lozovytska/

Екатерина отлично проводит время на острове: загорает, катается по горным серпантинам на кабриолете и отдыхает на яхте.

Напомним, а победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан снялась в смелой фотосессии. Девушка позировала на улицах Киева в нижнем белье, колготках в сетку и шубе из искусственного меха.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
150
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация