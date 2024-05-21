С розами на юбке и рукавах: Сара Джессика Паркер под прицелом папарацци в очень романтичном наряде

59-летняя Сара Джессика Паркер на съемках третьего сезона сериала "И просто так…", продолжения культового сериала начала двухтысячных "Секс в большом городе", заставила своих поклонников затаить дыхание, когда появилась 21 мая на улице во время съемок. Звезда выглядела очень нежно, романтично и необычно, поскольку появилась в наряде от Simone Rocha.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Наряд актрисы состоял из платья и пальто, которые были выполнены из сетчатой ткани нежного пудрового оттенка. Наряд был невесом из-за того, что сделан из практически прозрачной ткани. В верхней части платье просвечивалось и было видно зеленый бюстгальтер.

Однако главное украшение этого наряда нежные розы, которые буквально вшиты в него. Розы со стеблями были на юбке платья и рукавах ее пальто. Дополняли наряд пестрые босоножки от Aquazzura, а также украшения от брендов: Heili Rocks, kWIT Jewelry и Marlo Laz. Волосы Паркер стилисты уложили в легкие волны, а на лице у нее был очень нежный макияж, который идеально подходил к наряду.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также можно заметить, что в руке она несла сумочку в винтажном стиле, а также открытку от Эйдана Шоу - одного из ее бойфрендов.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Но Паркер не единственна, кто носил это платье от Simone Rocha. Ранее в точно в таком же наряде от этого бренда появилась актриса Розамунд Пайк. В этом платье она посетила мероприятие BAFTA Tea Party, которое прошло в Беверли-Хиллз. Но пальто она тогда предпочла не надевать.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

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