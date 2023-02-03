С розовой шляпой и в тапочках Gucci: Сару Джессику Паркер сфотографировали в странном образе

На протяжении нескольких последних месяцев Сара Джессика Паркер появлялась на съемках "И просто так…" в основном в стильных, винтажных и элегантных образах, но все же не может быть, чтобы в этом сериале главная героиня хоть раз не продемонстрировала причудливый лук. И вот этот день настал - звезда попала под прицел нью-йоркских фотографов в очень необычном наряде, ведь сочетала несочетаемые вещи.

На Саре Джессике были серые штаны, высокие носки, голубая кофта и кардиган, которые она дополнила теплым розовым пальто, которое больше напоминало по фасону банный халат. У пальто была шелковая подкладка и манжеты.

Также она надела теплые тапочки от Gucci, в руке актрисы была сумка-шоппер, а также она несла розовую шляпу-федору и надела перчатки.

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Фото: Getty Images

Компанию в этой сцене ей составила Синтия Никсон, которая в сериале исполняет роль Миранды Хобс, но, в отличие от Паркер, актриса была одета элегантно - она выбрала красивое коричневое оверсайз-пальто, синие брюки и остроносые ботинки в очень красивом фиолетовом цвете.

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Фото: Getty Images

Образ знаменитость дополнила сумкой оригинального дизайна от бренда Gabriela Hearst (сумки этого бренда также любит британская принцесса Евгения) в цвете хаки. Стоимость такого аксессуара - 2900 долларов (это около 107103 гривен).

Сумка, как у Синтии Никсон

Напомним, во время работы над первым сезоном "И просто так..." Паркер тоже удивила поклонников странным образом в розовом платье от Batsheva, которое сочетала с кардиганом, расстегнутыми туфлями и платком на голове.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Как оказалось, так героиня одевалась, когда хотела покурить. Поэтому, возможно, логическое объяснение и ее новому эклектическому наряду с кардиганом и пальто-халатом нам тоже покажут в сериале.

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