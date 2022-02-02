С розовым маникюром и в небесно-голубой пижаме: Ирина Билык похвасталась домашним луком

Певица любит ходить дома в красивых и комфортных домашних нарядах.

Ирина Билык опубликовала в Instagram новое фото, на котором она продемонстрировала нежный домашний комфортный образ. Певица предстала в небесно-голубой пижаме, состоящей из рубашки с поясом и широких брюк. Наряд она дополнила шлепками с серо-пурпурными перьями.

Ирина Билык / Instagram Ирины Билык

Волосы она распустила, сделала насыщенный макияж смоки-айс и украсила шею золотым крестиком на цепочке. Розовый маникюр завершил ее аутфит.

Позировала Билык, опершись о рояль.

"Скажите, что я не одна такая. Есть мнение, что красиво выглядеть нужно всегда. И даже дома... Я полностью согласна с этим, ведь так приятно совмещать красоту и комфорт, при этом получать комплименты даже дома!" – написала Ирина под фото.

Напомним, Билык поделилась снимком, на котором она предстала в красном полупрозрачном платье из цветов и перьев с пикантным декольте и шлейфом.

Читайте также: