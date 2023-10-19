С розовым треугольником на груди и в лавандовом парике: дрэг-квин в эпатажном образе появилась на ивенте в Лондоне

Алексис Сен-Пит обратила на себя внимание экстравагантным топом.
Церемонию вручения премии PinkNews Awards 2023, состоявшейся в отеле Royal Lancaster в Лондоне, посетила польско-британская дрэг-квин Алексис Сен-Пит.
Она выбрала для своего появления эпатажный лук. Алексис надела на верх экстравагантный розовый топ в виде треугольника, который повторял рельеф груди и плоского живота. На Сен-Пит также были черные кожаные брюки и розово-белые босоножки.
Дрэг-квин дополнила лук париком лавандового цвета с кудрями и насыщенным макияжем глаз. В ушах у нее были серьги-цветы. Черный маникюр и розовый педикюр завершили образ Алексиса.
Напомним, мероприятие посетил также британский модельер и звездный стилист Кайл Деволь. Он появился в гламурном розовом платье с блестками и высоким разрезом.
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