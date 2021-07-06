С розовыми волосами и в кроп-топе с вырезом: Надя Дорофеева зажгла на Atlas Weekend

Артистка исполнила на фестивале хиты из дебютного альбома EP dofamin.
Вчера, 5 июля, стартовал масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы Atlas Weekend. Он продлится до 11 июля. Первые два дня мероприятия — бесплатные.
На сцене этого дня выступила DOROFEEVA. Она порадовала поклонников своими новыми хитами. Звезда энергично танцевала, демонстрируя прекрасную хореографию. Она также сыграла на гитаре.
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Надя выглядела стильно в белых широких штанах с низкой посадкой, кроп-топе с вырезом над грудью, который был скреплен с высокими трусами.
Наряд артистка дополнила белой обувью на грубой подошве. Ее лук дополнил розовый парик до плеч.
Напомним, на музыкальном фестивале также выступила Анна Тринчер. Она выбрала для своего лука яркий наряд. На Ане был розовый летний плащ с поясом, под которым был темно-розовый топ и боди с украшениями от декольте и к шее.
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