С розовыми волосами и в кроп-топе с вырезом: Надя Дорофеева зажгла на Atlas Weekend

Артистка исполнила на фестивале хиты из дебютного альбома EP dofamin.

Вчера, 5 июля, стартовал масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы Atlas Weekend. Он продлится до 11 июля. Первые два дня мероприятия — бесплатные.

На сцене этого дня выступила DOROFEEVA. Она порадовала поклонников своими новыми хитами. Звезда энергично танцевала, демонстрируя прекрасную хореографию. Она также сыграла на гитаре.

Надя Дорофеева / Алина Онопа, ТСН.ua

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Надя выглядела стильно в белых широких штанах с низкой посадкой, кроп-топе с вырезом над грудью, который был скреплен с высокими трусами.

Надя Дорофеева / Алина Онопа, ТСН.ua

Наряд артистка дополнила белой обувью на грубой подошве. Ее лук дополнил розовый парик до плеч.

Надя Дорофеева / Алина Онопа, ТСН.ua

Напомним, на музыкальном фестивале также выступила Анна Тринчер. Она выбрала для своего лука яркий наряд. На Ане был розовый летний плащ с поясом, под которым был темно-розовый топ и боди с украшениями от декольте и к шее.

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