С рукавами в викторианском стиле: Эмма Стоун посетила показ Louis Vuitton в Париже

Актриса надела наряд в светлом цвете, который опять стал отсылка к фильму Йоргоса Лантимоса.

Эмма Стоун, которая в этом году номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль", посетила показ Модного дома Louis Vuitton. Шоу прошло в Париже в рамках Недели моды, а презентовали на нем коллекцию прет-а-порте осень-зима 2024-2025.

Эмму подловили фотографы по пути на показ и одета она была очень необычно. Дело в том, что звезда в последнее время активно намекает образами на фильм со своим участием "Бедные-несчастные" и этот ее наряд не стал исключением.

На Стоун были белые брюки со стрелками, топ с декольте и болеро с рукавами в викторианском стиле - как раз наряды с такими рукавами носила героиня фильма, которую сыграла Эмма.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Завершали образ актрисы туфли с открытыми носками и стразами, а также необычная квадратная сумка, напоминающая кубик Рубика.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Ранее она в наряде подобной стилистики появилась на вручении британской кинопремии BAFTA. Тогда на ней также был наряд от Louis Vuitton.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

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