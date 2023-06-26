С рукой мужа на попе: фотографам удалось сделать редкие кадры с улыбающейся Викторией Бекхэм

Виктория Бекхэм никогда не улыбается. Ну, почти никогда.

Виктория Бекхэм действительно не любит улыбаться. Об этом ее свойстве так много говорят, что иногда Виктория сама высмеивает свое знаменитое выражение лица.

Но, оказывается, бывают моменты, когда даже Виктория не может сдержать улыбки. Один из таких случаев сегодня попал в объективы фотографов в Версальском замке на показе Jacquemus, вдохновленном принцессой Дианой.

Вначале Виктория в красивом платье асимметричного кроя на бретельках и ботфортах с открытым носком и "очках сварщика" и Дэвид в льняном костюме и босоножках позировали на красной дорожке, а затем сели в лодку и катались по реке.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм на показе Jacquemus / Фото: Getty Images

Дэвид держал над любимой зонтик, защищая ее от солнца и нежно поглаживал по ягодицам.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм на показе Jacquemus / Фото: Getty Images

Виктория при этом улыбалась.

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