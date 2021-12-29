С рюкзаком-медведем и в коротком платье за тысячу долларов: дочь Поляковой сходила в кинотеатр

С рюкзаком-медведем и в коротком платье за тысячу долларов: дочь Поляковой сходила в кинотеатр

Маша Полякова в стильном луке пришла поддержать свою звездную маму на премьере новогоднего фильма, в котором она сыграла.

Вчера, 28 декабря, состоялась премьера рождественского семейного фильма "Звезды по обмену". В главных ролях комедии сыграли Оля Полякова и Михаил Хома (DZIDZIO).

Поддержать Полякову пришла ее семья – муж Вадим и дочери Маша и Алиса.

Оля Полякова с дочкой Алисой / Алина Онопа, ТСН.ua

16-летняя Маша перед фотографами появилась в стильном образе total black. На ней было короткое платье с рюшами, портупея-ремень из эко-кожи, капроновые колготы и ботфорты на высокой платформе.

Маша Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Свой аутфит она дополнила рюкзаком в стиле панк - в виде большого медведя с изображением скелета. Маша сделала себе волнистую укладку и макияж с акцентом на черных стрелках. Шею она украсила широкой серебристой цепью, а руки – браслетами и кольцами.

Маша Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

В комментарии для Леди.ТСН.ua Маша рассказала, что она сама придумывает и подбирает для себя луки. К примеру, аутфит, в котором она пришла, она скомбинировала с дорогих и дешевых вещей.

Маша Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

"Я не вижу смысла покупать какие-то бренды. К примеру сумка, которая на мне сейчас, хоть она и выглядит офигенно, но она с AliExpress за 500 грн. Платье на мне стоит тысячу долларов, но корсет тоже с алика за 5 долларов. Люблю создавать такие луки. Из каких-то дорогих или дешевых штук составляю прикольные образы, которые будут смотреться хорошо вместе", - рассказала дочь Поляковой.

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