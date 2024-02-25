С рюшами на груди и с пышной юбкой: Пенелопа Крус вышла на дорожку светской церемонии

На дорожку звезда вышла в платье от Chanel, которое было расшито пайетками на декольте, камнями и рюшами на груди и с пышной фатиновой юбкой черного цвета.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

У звезды были красивые серьги с крупными камнями в ушах, а на пальце сверкало кольцо с не менее крупным камнем. Также она сделала нюдовый маникюр и макияж в теплых бежевых оттенках. Ее каштановые волосы были обстрижены в каре и красиво уложены.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Сзади платье было с обнаженной спиной, и Пенелопа игриво позировала перед фотографами на дорожке.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Не менее эффектно выглядела на церемонии Энн Хэтэуэй облачившись в синее платье от Atelier Versace. Кстати в платье от этого же Модного дома блистала на дорожке и Селена Гомес.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

А также ее коллега Риз Уизерспун, которая выбрала красное платье от Elie Saab Haute Couture.

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