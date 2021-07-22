С салатовыми волосами и макияжем: пышнотелая Lizzo в бюстгальтере с камнями показала грудь

С салатовыми волосами и макияжем: пышнотелая Lizzo в бюстгальтере с камнями показала грудь

Американская рэперша любит экспериментировать с образами.

Американская рэп-исполнительница Lizzo обожает эпатировать публику своими провокационными образами и выходками.

На этот раз она продемонстрировала фолловерам смелый яркий аутфит. Lizzo покрасила волосы в салатовый цвет и сделала макияж с салатовыми тенями и черными стрелками. Лук она дополнила длинным нежным маникюром.

Lizzo / Instagram Lizzo

Lizzo / Instagram Lizzo

Сначала пышнотелая рэперша позировала в джинсах и белом кроп-топе, не стесняясь показывать свои формы.

Lizzo / Instagram Lizzo

А затем перед камерой артистка предстала в роскошном серебристом бюстгальтере с бахромой из камней. Она продемонстрировала свое декольте.

Lizzo / Instagram Lizzo

Lizzo / Instagram Lizzo

На этом Lizzo не остановилась. Она эффектно потрясла грудью в бюстгальтере на камеру. Какая же она все-таки смелая!

Не стесняется рэперша фотографироваться и в купальнике. На свой день рождения она облачилась в гламурный леопардовый бикини от Roberto Cavalli. На шее у нее было множество массивных и длинных украшений в виде цепей, в ушах - серьги-кольца, а на руках – золотые браслеты и кольца. В таком виде красотка устроила себе фотосет.

Lizzo / Instagram Lizzo

Lizzo / Instagram Lizzo

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Смелые образы рэперши Lizzo (14 фото)

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