С щетиной и в блузке с обнаженными плечами: американский актер в экстравагантном образе сверкнул волосатой грудью

С щетиной и в блузке с обнаженными плечами: американский актер в экстравагантном образе сверкнул волосатой грудью

Красные дорожки - это прекрасный повод мужчинам нарядиться в женские наряды и оказаться в центре внимания ивента.

Тренд среди мужчин носить женские наряды все больше набирает популярности. И нынешние красные дорожки не проходят без мужчин в провокационных женственных образах – в платьях, юбках, на каблуках, с ярким маникюром и макияжем.

Красная дорожка главной телевизионный премии "Эмми-2021" не стала исключением.

Американский актер Карл Клемонс-Хопкинс появился перед публикой в экстравагантном аутфите. На нем была белая блузка с обнаженными плечами, из-под которой он сверкнул своей волосатой грудью.

Карл Клемонс-Хопкинс / Getty Images

Блузку мужчина сочетал с черными широкими брюками и широким фиолетово-желтым длинным поясом, а также с черными замшевыми лоферами.

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Аутфит лысого Клемонса-Хопкинса завершила щетина, которая придала его женственному образу немного мужественности.

Напомним, недавно на улицах Лос-Анджелеса в объективы папарацци попал еще один любитель женской одежды – американский артист, модель и звезда телевидения - Даниэль ДиКришио. Мужчина прогулялся по городу в пиджаке на завязках, под который он не стал ничего надевать, поэтому сверкал на камеры обнаженным торсом.

Даниэль ДиКриссио / Getty Images

Верх ДиКришио сочетал с мини-шортами, фатиновым шлейфом сзади и высокими ботфортами на шпильках. Его длинные платиновые волосы развевались на ветру.

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Мужчины в женской одежде (16 фото)

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