С щетиной и в рубашке цвета хаки: загадочный Олег Винник позировал возле самолета

С щетиной и в рубашке цвета хаки: загадочный Олег Винник позировал возле самолета

Певец готовит для своих фанатов что-то интересное. Новыми фотографиями он заинтриговал поклонников.

Олег Винник порадовал своих поклонниц в Instagram красивыми снимками то ли из фотосессии, то ли со съемок новой видеоработы. Позировал артист в поле возле самолета. Певец выглядел стильно. На нем была рубашка цвета хаки без воротника и брюки в тон, которые он сочетал с черной обувью.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

"Сколько бы раз ни поднимался в небо, всегда захватывает дух от красоты нашей земли", — подписал фото Винник.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Позже Олег опубликовал еще один снимок из того же фотосета, где он запечатлен большим планом. Любимец женщин появился с легкой щетиной на лице, которая ему очень идет, и с загадочным взглядом.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

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"Взгляд в будущее. Серьезно настроен на встречи с вами", — заинтриговал артист подписью.

Поклонницы Олега в восторге от фотографий.

"Ааааааааааа. Олег. Что же делаете с нами? Вы такой красивый. Ну как вас не любить?", "Хочу посмотреть в эти глаза вживую", "Вау, какой красавчик", "Олег Анатольевич, бомбезное фото. Как всегда на высоте", "Краш", — написали фолловеры в комментариях.

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