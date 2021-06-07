С сединой в волосах: Сара Джессика Паркер пришла в свой магазин с 11-летней дочерью

Знаменитость не заморачивалась над своим нарядом.

Актриса Сара Джессика Паркер после роли в сериале "Секс в большом городе" получила негласное звание главной модницы Голливуда, ведь часто появлялась в кадре и реальной жизни в необычных и эффектных образах. Сейчас она работает над продолжением культового шоу и параллельно занимается своим бутиком SJP в Нью-Йорке.

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Видимо, в последнее время актриса решила приобщить к бизнесу и 11-летнюю дочь Табиту Бродерик, ведь все чаще берет девочку с собой в магазин. В воскресенье, 6 июня, папарацци их сфотографировали возле бутика и за работой.

Сара Джессика была в сером сарафане на пуговицах, а Табита - в пестром цветастом платье. У актрисы через плечо висела сумка-конверт из коллекции ее бренда, которая представлена в бутике SJP, а обуты мама и дочь были в мюлях Zizi с красивой пряжкой, тоже от бренда Паркер. Стоимость такой пары - 395 долларов.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Но образ Сары Джессики был, как всегда, немного с добавление экстравагантности. Дело в том, что под свой сарафан она надела неподходящее белье, которое было видно, а также решила не подкрашивать седые волосы.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

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