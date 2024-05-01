С сединой в волосах: супермодель 90-х Кристи Тарлингтон вышла на подиум модного показа

В отличии от Синди Кроуфорд, Кристи продолжает принимать участие в показах.

55-летняя Кристи Тарлингтон - легендарная супермодель 90-х - вышла на подиум в Нью-Йорке. Женщина приняла участие в показе бренда Ralph Lauren, который презентовал публике коллекцию сезон Fall/Holiday 2024.

На подиуме она продемонстрировала серый наряд, который включал рубашку и свободные брюки с высокой посадкой, которые дополнял галстук и пояс.

Этот серый наряд сочетался с длиннім пальто, замшевыми ботинками и сумкой с короткими ручками. В ушах у женщины были продолговатые серебряные серьги в виде капель. Волосы супермодель просто распустила и заметно, что отказалась от окрашивания, поскольку у нее проявляется седина.

Кристи Тарлингтон / Фото: Associated Press

Напомним, что также Кристи стала звездой показа коллекции весна-лето 2024 бренда Ralph Lauren, который проходил осенью 2023 года. Тогда на подиум она вышла в золотом платье на одно плечо.

Кристи Тарлингтон / Фото: Associated Press

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