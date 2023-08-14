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С седой отросшей бородой: актер Киану Ривз шокировал внешним видом

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С седой отросшей бородой: актер Киану Ривз шокировал внешним видом

Киану Ривз / Фото: Getty Images

58-летний актер после выхода фильма "Джон Уик 4" решил вернуться к музыке.

Известного актера Киану Ривза заметили папарацци в Аризоне, возле концертного зала Crescent Ballroom.

Вероятно, снимки біли сделаны после концерта Ривза - он бас-гитарист в альтернативной рок-группе Dogsta. Недавно группа воссоединилась и опять выступает с концертами.

На Киану была голубая футболка с принтом, штаны оливкового цвета, ботинки с потертостями и пиджак в клетку. На голову он надел кепку, а в руках нес бутылку с водой и листок бумаги с ручкой.

Киану Ривз / © Getty Images
Киану Ривз / Фото: Getty Images

Вероятно, из-за насыщенной работы в группе актер решил не брить бороду, ведь она уже очень отросла. Также можно заметить, что у него появилась седина.

Киану Ривз / © Getty Images
Киану Ривз / Фото: Getty Images

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