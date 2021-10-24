С седой шевелюрой: Энди Макдауэлл появилась в элегантном образе

Наряд актрисы был стильным и подчеркивал ее хрупкость.
Звезда фильма "День сурка" 63-летней Энди Макдауэлл продемонстрировала красивый образ на улицах Нью-Йорка. Актрису сфотографировали в ярко-красном брючном костюме красивого фасона.
Оверсайз блейзер был двубортным и его украшали крупные черные пуговицы, брюки тоже были широкими, а внизу штанины украшали подкаты. Костюм Энди сочетала с белой классической рубашкой и черными туфлями. Волосы актриса не красит, а предпочитает натуральный седой оттенок.
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