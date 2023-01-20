С седой шевелюрой и в компании дочери: Энди Макдауэлл посетила Берлинскую неделю моды

Неделя моды в Берлине не обошлась без знаменитостей.
Звезда "Дня сурка" 64-летней Энди Макдауэлл прилетела в Берлин, чтобы посетить показ коллекции осень-зима 2023 бренда бренда Marc Cain. Мероприятие проходило в рамках Недели моды.
Знаменитость выбрала легкое платье миди и с рукавами в три четверти. У наряда был очень яркий принт, напоминающий змеиный.
Также ее образ дополнила оранжевая сумка на цепочке и слингбэки молочного оттенка. Роскошные кудрявые волосы актриса традиционно уложила в объемную прическу и уже много лет не окрашивает их, предпочитая натуральную седину.
Но в этот раз Энди на модное шоу пришла в компании своей дочери Рейни Куэлли, которая является средней из троих детей знаменитости. Девушка выбрала топ в клетку и голубую юбку из шелка, которые дополнила белыми сапогами и коричневой мини-сумкой.
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