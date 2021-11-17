С седой шевелюрой и в красивом платье: элегантная Энди Макдауэлл на церемонии

С седой шевелюрой и в красивом платье: элегантная Энди Макдауэлл на церемонии

Звезда не боится старости и показывает, что можно быть роскошной даже с серебряными прядями в волосах.

63-летняя актриса Энди Макдауэлл посетила церемонию InStyle Awards в Лос-Анджелесе и в очередной раз доказала, что седина - это новый тренд. Актриса появилась с объемной прической, уложив свои кудрявые волосы в легкие волны, а на лице сделала яркий макияж с красной помадой на губах.

Также Энди надела и красивое черное платье на бретельках, которое подчеркнуло фигуру. Наряд актриса дополнила темно-синей сумкой с золотой фурнитурой, черными туфлями-лодочками и массивными золотыми украшениями.

Энди Макдауэлл / Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали об образе Энди в красной брючной костюме, в котором ее подловили фотографы в Нью-Йорке. Наряд она тогда сочетала с классической белой рубашкой.

Энди Макдауэлл / Getty Images

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