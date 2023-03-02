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С сексуальным декольте: экс-ангел Victoria's Secret Жозефин Скривер в жакете на голое тело пришла на показ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
798
Время на прочтение
1 мин
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С сексуальным декольте: экс-ангел Victoria's Secret Жозефин Скривер в жакете на голое тело пришла на показ

Жозефин Скривер / Фото: Getty Images

29-летняя датская модель сверкнула соблазнительным бюстом на Неделе моды.

Бывший "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер посетила показ бренда Valentino, состоявшегося в рамках Парижской недели моды.

Для своего появления модель выбрала образ total black. На ней был приталенный жакет, который она надела на голое тело. Декольте Жозефин выглядело привлекательно.

Жозефин Скривер / © Getty Images
Жозефин Скривер / Фото: Getty Images

Верх Скривер скомбинировала с обтягивающими брюками и стильными сапогами с металлической фурнитурой. В руке она держала черную сумку.

Волосы модель собрала в низкий пучок, сделала максимально естественный макияж, слегка накрасив ресницы и украсила шею широкой металлической цепью.

Напомним, в прошлом сезоне на Неделе моды в Париже Жозефин появилась в белом топе-бюстье с декольте в форме сердца, расшитом стразами, брюках-клеш и длинном черном пальто, которое накинула на плечи.

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Дата публикации
Просмотры
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