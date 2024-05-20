С сексуальным декольте и насыщенным макияжем: Тайра Бэнкс на вечеринке в Нью-Йорке

Тайра Бэнкс стала гостьей вечеринки по случаю презентации новой коллекции купальников Sports Illustrated Swimsuit Issue в Нью-Йорке.

На пати она появилась в элегантном черном костюме, который состоял из обтягивающих брюк и двубортного жакета с атласными фиолетовыми лацканами и фиолетовыми пуговицами. Обута знаменитость была в черные лакированные остроносые туфли.

Тайра Бэнкс / Фото: Associated Press

Главный акцент в ее аутфите был на пышном и сексуальном декольте.

Тайра Бэнкс / Фото: Associated Press

Бэнкс сделала объемную укладку с локонами и насыщенный макияж глаз. Модель решила обойтись без аксессуаров, чтобы не отвлекать внимание от своего бюста.

Тайра Бэнкс / Фото: Associated Press

Напомним, Тайра Бэнкс попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. На ней были черные лосины с кожаными вставками от Alo Yoga, блейзер, футболка с принтом и кроссовки-сникеры.

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