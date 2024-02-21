С сексуальным декольте и разрезом до бедра: откровенный образ звезды реалити на премии

Эмма Эрнан в вечернем платье выглядела просто роскошно.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram серию снимков, на которой она продемонстрировала свой роскошный образ с церемонии награждения People's Choice Awards.

Красавица выбрала для своего появления вечернее полупрозрачное платье с блестками в пол от бренда MINNA Fashion.

Эмма Эрнан/Instagram

Наряд имел обнаженные плечи, глубокое декольте, которое подчеркнуло ее пышную и сексуальную грудь, и разрез до бедра, позволивший ей похвастаться стройными ногами.

Эмма Эрнан/Instagram

Аутфит Эмма дополнила черными босоножками на высокой платформе и шпильках.

Эмма Эрнан/Instagram

Эрнан сделала волнистую укладку, насыщенный макияж с пышными накладными ресницами, подчеркнув глаза черным карандашом. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, а руку – браслетом и кольцами. Красный маникюр завершил лук знаменитости.

Эмма Эрнан/Instagram

Напомним, Эмма Эрнан в джинсовом корсете и мини-юбке прогулялась по Лос-Анджелесу.

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