С сексуальным декольте и роскошным колье: Ева Грин в бархатном платье позировала на вечеринке

43-летняя французская актриса в пикантном образе total black побывала на мероприятии от Chopard.

Ева Грин стала гостьей вечеринки "Однажды в сказке", организованной брендом Chopard в рамках Каннского кинофестиваля.

Актриса выглядела прекрасно в черном бархатном платье с глубоким декольте и небольшим шлейфом, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Под платьем на ней было прозрачное боди, усыпанное стразами, сквозь которое она продемонстрировала пышную и сексуальную грудь.

Ева Грин / Фото: Associated Press

Эффектности луку придали роскошное бриллиантовое колье и элегантные серьги. Ева сделала объемную укладку с локонами на одну сторону, дневной макияж и черный маникюр.

Ева Грин / Фото: Associated Press

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