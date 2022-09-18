С сексуальным декольте и в мини-юбке с принтом "зебра": провокационный лук американской порноактрисы

Папарацци подловили звезду фильмов для взрослых Эмбер Линн на улицах Лос-Анджелеса.

Порноактриса, как всегда, выглядела эффектно и откровенно. На ней был черный двубортный жакет, черное бюстье, отлично подчеркнувшее ее пышное декольте, и мини-юбка с принтом "зебра", расшитая паетками.

Эмбер Линн / Фото: Getty Images

Наряд Эмбер дополнила черными замшевыми туфлями. Шею она украсила золотыми цепочками и ожерельем с камнями и большим крестом.

Волосы красотка распустила, сделала насыщенный вечерний макияж и завершила образ красным длинным маникюром.

Напомним, в прошлый раз Линн попала в объективы фотографов в черном мини-платье с американской пройомой и шнуровками по бокам, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительную фигуру.

Читайте также: