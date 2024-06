С сердцем на корсете и стразами: Сабрина Карпентер появилась в наряде от украинского бренда

25-летняя певица Сабрина Карпентер выступила на Губернаторском балу в парке Флашинг-Медоуз в Нью-Йорке. Поп-звезда исполнила свои хиты в наряде от украинского бренда Frolov.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

На девушке был нежно-кремовый корсет украшенный кружевом, стразами и бусинами. На груди у него был вырез в виде сердца, а на бедрах нежная немного ассиметричная драпировка.

образ для выступления певица дополнила босоножками и белыми носками с рюшами. Волосы она уложила в объемную прическу, сделала макияж и надела несколько лаконичных украшений.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Дизайнер Иван Фролов ранее уже одевал Сабрину, но также в его роскошных и гламурных нарядах появлялись и другие иностранные звезды. Например, в 2023 году Бейонсе в очаровательном розовом комплекте от Фролова выступила в Дубае на открытии одного из самых дорогих и роскошных заведений города, чем произвела неизгладимое впечатлений.

Бейонсе / Фото: Getty Images

А вот суперзвезда Дженнифер Лопес в луке от Ивана появилась в своем клипе на песню Cant Get Enough.

Дженнифер Лопес / скриншот с видео Can't Get Enough

Дженнифер Лопес / скриншот с видео Can't Get Enough

