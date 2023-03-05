С сердцем на пикантном месте: Хайди Клум выбрала интересный лук для красной дорожки

49-летняя супермодель облачилась в пестрый наряд, который состоял из кроп-топа без бретелек с красным сердцем посередине и ассиметричной мини-юбки в такой же принт и с сердцем на интимном месте. Клум обула черные туфли-лодочки, которые также были декорированы красными сердцами и в руках держала маленькую черную сумку тоже с красным сердцем.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Длинные волосы звезда распустила и сделала легкую укладку, а в макияже акцентировала внимание на глаза и нежным персиковым блеском подчеркнула губы. У модели был длинный маникюр бежевого цвета и была со своим обручальным кольцом на пальце.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум любит выглядеть эффектно. Например, в прошлый свой выход она, посетив музыкальную церемонию Billboard Women in Music Awards продемонстрировала аутфит в желтом платье без бретелей из коллекции бренда Miss Sohee сезона весна-лето 2023, расшитом розовыми цветочными аппликациями и камнями. И произвела таким образом фурор на красной дорожке.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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