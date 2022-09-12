С сердечками на сосках: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Деми Роуз опубликовала в Instagram новый откровенный образ, в котором ее даже не сразу узнаешь.

Во-первых, модель предстала с белыми волосам с косичками, а, во-вторых, она высветлила брови, что, кстати, сейчас в тренде.

Деми надела черный бюстгальтер в виде сердец со стразами, едва прикрывавшими ее соски.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Она крупным планом показала на камеру свое сексуальное декольте.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Смелый лук Роуз дополнила колготами в сетку с вырезом спереди и длинными черными перчатками.

Напомним, ранее Деми в бледно-розовом купальнике похвасталась сексуальными пышными ягодицами.

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