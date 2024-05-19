С серебряными звездами на пышной груди: американская модель в сексуальном луке сияла на вечеринке

Звездные красотки часто, чтобы привлечь к себе внимание, выбирают откровенные наряды.

Американская модель и звезда TikTok Александра Пол посетила вечеринку по случаю презентации новой коллекции купальников Sports Illustrated Swimsuit Issue. Ивент состоялся в Hard Rock Cafe на Таймс-сквере в Нью-Йорке.

Красавица выбрала для своего появления откровенный лук. На ней было мини-платье, состоявшее из юбки, расшитой черными пайетками, и лифа в форме звезд с серебряными пайетками, едва прикрывавшими ее пышную и сексуальную грудь.

Александра Пол / Фото: Getty Images

Аутфит Пол дополнила черными прозрачными остроносыми туфлями на шпильках. Она распустила белокурые волосы, сделала вечерний макияж, молочный маникюр и завершила образ кольцами.

Напомним, на пати также побывала американская гимнастка и звезда соцсетей Оливия Данн, которая одела черный комбинезон с глубоким декольте и прозрачными вставками на талии, украшенными камнями и блестками.

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