С шикарным декольте и "голым" эффектном: красавица Милли Бобби Браун произвела фурор нарядом

Милли Бобби Браун

Во время своего последнего появления на красной дорожке премьеры пятого сезона сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун привлекла всеобщее внимание смелым, но элегантным нарядом. 21-летняя красавица выбрала полупрозрачное платье, сочетающим в себе мерцание, изысканные детали и современную простоту.

Ее наряд был от бренда Bronx and Banco и подобран актрисой неспроста — сейчас на пике популярности так называемые «голые» платья и девушка тоже решила примерять подобный стиль.

Милли Бобби Браун

У платья были очень глубокое декольте, которое немного обнажало грудь девушки, а вот под грудью на платье был большой бархатный бант, который придавал наряда, да и всему образу, нотку шика и гламура.

Также наряд был полностью расшит черными пайетками в небольшие ромбообразный узор.

Милли Бобби Браун

На мероприятии Милли позировала со своими коллегами по сериалу, поскольку для них эта премьера была особенной — сериал завершен и пятый сезон стал последним.

Милли Бобби Браун и ее коллеги по сериалу / © Associated Press

Ранее актриса вышла на красную дорожку в не менее эффектном платье — черном готическом наряде от бренда Rodarte.