- Категория
- Шоу-бизнес
- Время на прочтение
- 1 мин
С шикарным декольте и "голым" эффектном: красавица Милли Бобби Браун произвела фурор нарядом
В таком образе актриса еще в свет не выходила.
Во время своего последнего появления на красной дорожке премьеры пятого сезона сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун привлекла всеобщее внимание смелым, но элегантным нарядом. 21-летняя красавица выбрала полупрозрачное платье, сочетающим в себе мерцание, изысканные детали и современную простоту.
Ее наряд был от бренда Bronx and Banco и подобран актрисой неспроста — сейчас на пике популярности так называемые «голые» платья и девушка тоже решила примерять подобный стиль.
У платья были очень глубокое декольте, которое немного обнажало грудь девушки, а вот под грудью на платье был большой бархатный бант, который придавал наряда, да и всему образу, нотку шика и гламура.
Также наряд был полностью расшит черными пайетками в небольшие ромбообразный узор.
На мероприятии Милли позировала со своими коллегами по сериалу, поскольку для них эта премьера была особенной — сериал завершен и пятый сезон стал последним.
Ранее актриса вышла на красную дорожку в не менее эффектном платье — черном готическом наряде от бренда Rodarte.